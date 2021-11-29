По его словам, Россия фактически блокирует нормандский формат переговоров. Тем временем как Украина пытается не допустить ухудшения ситуации.
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Россия – на тонкой грани
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообщался с немецкими журналистами. Одной из острых тем была ситуация на Донбассе и агрессия России.
Кулеба напомнил: еще 2014 год показал, что грань между демонстрацией силы и ее фактическим применением для России – чрезвычайно тонкая.
Этому способствует не только вооружение, но и фактическая блокада Россией нормандского формата и Трехсторонней контактной группы и рост напряженности на границе с Беларусью,
– сказал министр.
Впрочем, по его мнению, есть два фактора, от которых зависит, действительно ли угрозы от России перерастут в военный конфликт – это "стойкость Украины и поддержка ее партнеров". При этом цель Украины в текущей ситуации – не допустить ее ухудшения.
"Украину не надо вооружать" – российский нарратив
Глава МИД Украины также посетовал, что, "к сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать". Это, мол, может побуждать Украину нанести военный удар.
Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе боевым путем,
– в очередной раз заверил Дмитрий Кулеба.
И добавил, что дипломатии есть только одна альтернатива – война, "а Украина не стремится к войне".
Обратите внимание:
- В этом же интервью Дмитрий Кулеба назвал три элемента сдерживания агрессии России, которые могут использовать союзники Киева.
- А ранее заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергей Лавровым и откровенно поговорить, чтобы вывести минский процесс из тупика.