С необитаемого острова в Тихом океане спасли 3-х человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие из Пулувата на атоллы Пулап. Им помог сигнал SOS, который они написали на песке.

Трое мужчин сбились с курса и исчерпали запасы топлива на своем катере, поэтому были вынуждены пришвартоваться к необитаемому острову Ликелот. Он был почти в 200 километрах от места их назначения. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявления властей США и Австралии.

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Когда мужчины не прибыли, там забили тревогу и отправили спасательную команду на вертолете. Спасатели увидели сигнал и сообщили военно-морскому флоту Австралии. На остров доставили воду и еду.



Люди написали сигнал SOS на песке необитаемого острова / Фото Министерства обороны Австралии

В конце концов патрульное судно добралось до острова и забрало мужчин. Капитан береговой охраны США Кристофер Чейз положительно оценил совместную оперативную работу различных служб и стран.

Людей спасли благодаря надписи SOS на песке: смотрите видео