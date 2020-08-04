З безлюдного острова в Тихому океані врятували 3-х людей, які минулого тижня вирушили на катері у 42-кілометрову подорож з Пулувата на атоли Пулап. Їх допоміг сигнал SOS, який вони написали на піску.

Троє чоловіків збилися з курсу та вичерпали запаси палева на своєму катері, тому були змушені пришвартуватися на безлюдному острові Лікелот. Він був майже за 200 кілометрів від їх місця призначення. Про це пише CNN з посиланням на заяви влади США та Австралії.

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Коли чоловіки не прибули, там забили на сполох та відправили рятувальну команду на гелікоптері. Рятувальники побачили сигнал та повідомили до військово-морського флоту Австралії. На острів доставили воду та їжу.



Люди написали сигнал SOS на піску безлюдного острова / Фото Міністерства оборони Австралії

Врешті патрульне судно дісталося до острова та забрало чоловіків. Капітан берегової охорони США Крістофер Чейз позитивно оцінив спільну оперативну роботу різних служб та країн.

Людей врятували завдяки надпису SOS на піску: дивіться відео