У Великій Британії 10-річний хлопчик понад годину протримався у відкритому морі. Дитина вижила, бо дотримувалась порад, які дізналась в одному з телешоу.

Дитина годину пробула у відкритому морі

Хлопчика змило в море на пляжі у містечку Скорборо 31 липня. Про це інформує ВВС.

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Через спекотну погоду на узбережжя прийшли тисячі людей. Лише через годину маленького героя виявили рятувальники: він лежав на спині та кликав на допомогу.

Вітер та течія віднесли дитину через усю бухту.

Він зумів зберегти спокій і дотримуватись рекомендацій під час жахливих та стресових обставинах. Якби не це, результат міг би бути зовсім іншим,

– розповів очільник групи рятувальників Лі Мартон.

Зверніть увагу! Життя хлопчику врятувало те, що він уважно дивився телефільм ВВС "Як врятуватись у морі" і дотримався усіх порад. Зокрема, головної – не плавати активно та лягти на спину, аби вода не потрапила у легені.