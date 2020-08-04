Врятувався завдяки телешоу: у Великій Британії хлопчик дрейфував у відкритому морі
У Великій Британії 10-річний хлопчик понад годину протримався у відкритому морі. Дитина вижила, бо дотримувалась порад, які дізналась в одному з телешоу.
Дитина годину пробула у відкритому морі
Хлопчика змило в море на пляжі у містечку Скорборо 31 липня. Про це інформує ВВС.
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Через спекотну погоду на узбережжя прийшли тисячі людей. Лише через годину маленького героя виявили рятувальники: він лежав на спині та кликав на допомогу.
Вітер та течія віднесли дитину через усю бухту.
Він зумів зберегти спокій і дотримуватись рекомендацій під час жахливих та стресових обставинах. Якби не це, результат міг би бути зовсім іншим,
– розповів очільник групи рятувальників Лі Мартон.