В Великобритании 10-летний мальчик более часа продержался в открытом море. Ребенок выжил, потому что придерживался советов, которые узнал в одном из телешоу.

Ребенок час пробыл в открытом море

Мальчика смыло в море на пляже в городе Скорборо 31 июля. Об этом сообщает ВВС.

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Из-за жаркой погоды на побережье пришли тысячи людей. Только через час маленького героя обнаружили спасатели: он лежал на спине и звал на помощь.

Ветер и течение отнесли ребенка через всю бухту.

Он сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям при ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим,

– рассказал глава группы спасателей Ли Мартон.

Обратите внимание! Жизнь мальчику спасло то, что он внимательно смотрел телефильм ВВС "Как спастись в море" и придерживался всех советов. В частности, главное – не плавать активно и лечь на спину, чтобы вода не попала в легкие.