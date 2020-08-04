Спасся благодаря телешоу: в Великобритании мальчик дрейфовал в открытом море
В Великобритании 10-летний мальчик более часа продержался в открытом море. Ребенок выжил, потому что придерживался советов, которые узнал в одном из телешоу.
Ребенок час пробыл в открытом море
Мальчика смыло в море на пляже в городе Скорборо 31 июля. Об этом сообщает ВВС.
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Из-за жаркой погоды на побережье пришли тысячи людей. Только через час маленького героя обнаружили спасатели: он лежал на спине и звал на помощь.
Ветер и течение отнесли ребенка через всю бухту.
Он сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям при ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим,
– рассказал глава группы спасателей Ли Мартон.