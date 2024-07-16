Законом предусмотрены денежные взыскания в размере 17 – 25 тысяч с нарушителей, которые не обновили данные до 16 июля.

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Что означает штраф

В то же время в Минобороны отметили, что привлечение военнообязанного к административной ответственности никоим образом не освобождает его от выполнения воинского долга.

Поэтому такие граждане могут быть призваны на военную службу по мобилизации, на особый период в общем порядке, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказывали, что по состоянию на 15 июля обновили данные 3 миллиона украинцев. Потребности ВСУ в личном составе значительно меньше, поэтому призваны будут не все из тех, кто обновил данные.

Также отмечалось, что наложение штрафов будет происходить не автоматически. В Кодексе Украины об административных правонарушениях говорится, что наложение штрафов происходит в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

В свою очередь штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.