"Странные" осадки в Сумах: фиксируют ли в городе радиационную и химическую угрозу
Источник:Алексей Дрозденко
В Сумах вечером 27 июня прошли осадки необычного характера. В то же время изменение радиационного фона в городе не зафиксировано.
Также не фиксировали изменения и химического фона в Сумах. МВА продолжает мониторить ситуацию в областном центре Сумской области.
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Что говорят в Сумской МВА о странных осадках в городе
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко отметил, что в экстренную медицину обратился один человек с аллергической реакцией. От госпитализации гражданин отказался, помощь была ему оказана на месте.
Мы обратились в Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины для выяснения обстоятельств. Также ожидаем на результат экспертизы частиц и работаем в штатном режиме,
– написал глава Сумской МВА.
Ранее стало известно, что в Сумах 27 июня служба 15-80 получила два обращения от граждан. Они информировали о странные осадки в воздухе и плохом самочувствии.
Дирекция Сумской ТЭЦ сообщала, что станция работает в штатном режиме и никаких аварийных ситуаций не было зафиксировано. В городе также работали все соответствующие службы, которые продолжали мониторить ситуацию.