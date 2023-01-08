Об этом 24 Каналу рассказал руководитель проекта "Неопалимые" Максим Туркевич. По его словам, претендовать на лечение могут те, кто получил небытовые поражения ожогов или рубцов, начиная с 2014 года и после полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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К проекту привлечены 14 частных клиник

Он отметил, что проект "Неопалимый" стал официальным партнером Министерства здравоохранения.

Теперь мы можем комплексно оказывать помощь всем людям в Украине, которые получили такого рода поражение абсолютно бесплатно в 12 областях по всей Украине, и планируем расширяться.

– подчеркнул руководитель проекта.

Он рассказал, что на сегодняшний день 14 частных клиник привлечены к проекту и они помогают лечить людей. 2 из них – хирургические и 12 оказывают лазерную помощь и лечат препаратами.

"Став партнерами Минздрава, мы постепенно начинаем сотрудничество с государственными клиниками и реабилитационными центрами по всей Украине", – подчеркнул он.

Вызов для эстетической медицины

Туркевич заметил, что рубцы и ожоги, которые люди получают во время войны, по существу не отличаются от тех, что остаются после бытовых или других травм.

Но они гораздо сложнее технически, потому что обычно имеют больший объем. Вообще такого еще никогда не было, чтобы одномоментно появилось такое количество людей с ожоговыми травмами,

– считает он.

По его словам, участвующие в проекте врачи делают чрезвычайные вещи. Ведь сегодня у нас самый мощный вызов для эстетической медицины со времен Второй мировой войны.

"Когорта врачей, которая сотрудничает с "Неопалимыми", постепенно нарабатывает международные протоколы лечения ожоговых заболеваний, которые в дальнейшем, скорее всего, станут первоклассными протоколами для всего мира для лечения людей после любых ожоговых поражений", – объяснил Туркевич.

Для пациентов лечение бесплатное

Он сообщил, что количество пациентов, участвующих в программе, сейчас колеблется в пределах 40 – 50 человек.

Однако сейчас очень бурные времена, и каждый день появляется несколько новых пациентов. Мы постепенно набираем обороты,

– подчеркнул руководитель проекта.

По его мнению, людям сложно понять, что им могут помочь быстро, качественно, компетентно и бесплатно.

"Конечное все равно не получается бесплатно, но для человека, получившего эти поражения, – абсолютно бесплатно. А средства на лечение мы получаем от зарубежных партнеров, от людей, которые напрямую финансируют, или предоставляют нам препараты", – отметил он.

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Как получить помощь

Максим Туркевич рассказал, как можно получить поддержку тем, кто в ней нуждается, от проекта "Неопалимые". Нужно найти сайт проекта "Неопалимые" (neopalymi.in.ua), заполнить на нем регистрационную форму, и кто-то из команды обязательно сконтактируется с этим человеком.

Далее мы оперативно в течение 3 дней согласовываем всю информацию, передаем ее нашим специалистам и они на основе фотографии и диагноза принимают решение о дальнейшем лечении,

– объяснил он.

Пациент либо может сразу приступать к лечению, либо в некоторых случаях нужно подождать определенное время.

"В таком случае мы поддерживаем контакт с этим пациентом и он через некоторое время все равно приступает к лечению у нас", – отметил Туркевич.

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