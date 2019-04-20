Неординарный школьный класс создали в Ровно: увлекательное видео

На Ровенщине старый и потрепанный ПАЗ превратили в яркий учебный класс. Больше всего новинку оценили первоклассники – они в восторге от нового кабинета.

Внутри автобус полностью оборудован для обучения: удобные места для сидения, креативная учебная доска, комнатные растения, уголок читателя. В автобусе нет парт, ведь уроки по точным предметам здесь не проводят. Обычно только по литературе и музыке.

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Нравится детям и внешний вид необычного класса – автобус зеленого цвета с разнообразными яркими цветами. А еще совсем недавно его планировали сдать на металлолом.



Школьный класс из автобуса

Переоборудование автобуса обошлось в 45 тысяч гривен. Все – за деньги общины и областного бюджета.



Креативный класс из старого автобуса

Необычное учебное пространство на территории школы создали в рамках проекта "Территория свободы". Таким образом хотят привлечь внимание учителей к новым форматам проведения уроков. А также сделать обучение для детей интереснее и ярче.