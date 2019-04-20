10:21
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, 19 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Неординарний шкільний клас створили у Рівному: захопливе відео

      132 Читать новость на русском

      На Рівненщині старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас. Найбільше новинку оцінили першокласники – вони у захваті від нового кабінету.

      Всередині автобус повністю облаштований для навчання: зручні місця для сидіння, креативна навчальна дошка, кімнатні рослини, куточок читача. В автобусі немає парт, адже уроки з точних предметів тут не проводять. Зазвичай лише з літератури та музики.

      Читайте також: Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії

      Подобається дітлахам і зовнішній вигляд незвичайного класу – автобус зеленого кольору з різноманітними яскравими квітами. А ще зовсім недавно його планували здати на металолом.

      рівне автобус
      Шкільний клас з автобуса

      Переобладнання автобуса обійшлось у 45 тисяч гривень. Усе – за гроші громади й обласного бюджету.

      автобус рівне
      Креативний клас зі старого автобуса

      Незвичний навчальний простір на території школи створили в межах проекту "Територія свободи". У такий спосіб хочуть привернути увагу вчителів до нових форматів проведення уроків. А також зробити навчання для дітей цікавішим і яскравішим.

      blog_ava
      Ранок чи вечір: вчені дослідили, коли краще займатися спортом
      сьогодні
      1298
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Рівне Освіта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 09:50 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      4853
      Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      сьогодні , 08:59 Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      Блог Медіа 423
      В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      сьогодні , 08:07 В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      1439
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 квітня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 862
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 квітня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 5531
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук