Неожиданно: экс-главарь боевиков Гиркин вышел на акцию против Путина в Москве

В Москве состоялась акция протеста из-за решения российского лидера Владимира Путина внести изменения в конституцию страны. В акции приняли участие почти сотня человек, они требовали от власти назначить референдум по этому вопросу.

Впрочем, самым интересным является то, что среди активистов оказался бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин. Его зафиксировали камеры российской службы "Радио Свобода".

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Свое участие в акции Гиркин успел прокомментировать. Он сказал: посчитает Путина узурпатором власти, если он не выполнит требования о референдуме.

Даже не дождавшись окончания своего очередного срока он проводит реформы, которые никак не зависят от народа и делают власть еще более оторванной от народа. Каждый разумный человек понимает, что страна сгнивает, и действия, которые сейчас имеют место, нацелены на дальнейшую консервацию этой гнили, чтобы она ни в коем случае не вышла ни на какой путь развития,

– сказал он.

Гиркин на акции протеста против произвола Путина: видео (с 2:41)

К слову, это уже не первое появление Гиркина на митингах против власти. В январе 2019-го он проводил акции протеста из-за возможной передачи части Курильских островов Японии.

Кто такой Игорь Гиркин? Бывший главарь боевиков, руководитель движения "Новороссия". Он причастен к захвату Верховной рады АР Крым, командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе, руководитель российского диверсионного группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области. Руководил захватом Славянска. Один из организаторов деятельности пророссийских боевиков и так называемого "Народного ополчения Донбасса", а с 16 мая до 14 августа 2014 года – "министр обороны" так называемой "ДНР".



В августе 2014-го Гиркин уехал обратно в Россию.



В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

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