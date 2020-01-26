11:04
26 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Неожиданно: экс-главарь боевиков Гиркин вышел на акцию против Путина в Москве

      122 Читати новину українською
      Гиркин вышел на акцию против Путина / Коллаж 24 канала

      В Москве состоялась акция протеста из-за решения российского лидера Владимира Путина внести изменения в конституцию страны. В акции приняли участие почти сотня человек, они требовали от власти назначить референдум по этому вопросу.

      Впрочем, самым интересным является то, что среди активистов оказался бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин. Его зафиксировали камеры российской службы "Радио Свобода".

      К теме: Путин не только хочет остаться у власти, но и сохранить свое окружение, – российский политолог

      Свое участие в акции Гиркин успел прокомментировать. Он сказал: посчитает Путина узурпатором власти, если он не выполнит требования о референдуме.

      Даже не дождавшись окончания своего очередного срока он проводит реформы, которые никак не зависят от народа и делают власть еще более оторванной от народа. Каждый разумный человек понимает, что страна сгнивает, и действия, которые сейчас имеют место, нацелены на дальнейшую консервацию этой гнили, чтобы она ни в коем случае не вышла ни на какой путь развития,
      – сказал он.

      Гиркин на акции протеста против произвола Путина: видео (с 2:41)

      К слову, это уже не первое появление Гиркина на митингах против власти. В январе 2019-го он проводил акции протеста из-за возможной передачи части Курильских островов Японии.

      Кто такой Игорь Гиркин? Бывший главарь боевиков, руководитель движения "Новороссия". Он причастен к захвату Верховной рады АР Крым, командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе, руководитель российского диверсионного группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области. Руководил захватом Славянска. Один из организаторов деятельности пророссийских боевиков и так называемого "Народного ополчения Донбасса", а с 16 мая до 14 августа 2014 года – "министр обороны" так называемой "ДНР".

      В августе 2014-го Гиркин уехал обратно в Россию.

      В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

      Что известно об изменениях в конституцию, которые предлагает Путин

      • Президент России предлагает изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров, будет утверждать парламент.
      • Руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
      • Предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. В частности, Государственный совет планируют наделить полномочиями увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Предлагают изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента больше 2 сроков подряд.
      • Кандидат в президенты перед баллотированием должен будет прожить в России 25 лет (сейчас – 10 лет).
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
      Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
      сегодня
      18224
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Путин Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году
      Ірина Поліщук 71
      сегодня , 08:40 Путин – разочарованный в Западе националист и консерватор, – Le Figaro
      Блоги 138
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      268
      25 января , 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
      Анастасія Кушпіт 1191
      25 января , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 2156
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук