Неочікувано: ексватажок бойовиків Гіркін вийшов на акцію проти Путіна у Москві

У Москві відбулася акція протесту через рішення російського лідера Володимира Путіна внести зміни до конституції країни. В акції взяла участь майже сотня людей, вони вимагали від влади призначити референдум з цього питання.

Втім, найцікавішим є те, що серед активістів опинився колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін. Його зафіксували камери російської служби "Радіо Свобода".

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Свою участь в акції Гіркін встиг прокоментувати. Він сказав: вважатиме Путіна узурпатором влади, якщо він не виконає вимог про референдум.

Навіть не дочекавшись закінчення свого чергового терміну він проводить реформи, які ніяк не залежать від народу й роблять владу ще відірванішою від народу. Кожна розумна людина розуміє, що країна згниває і дії, які зараз мають місце, націлені на подальшу консервацію цієї гнилі, щоб вона у жодному разі не вийшла на жоден шлях розвитку,

– сказав він.

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До слова, це вже не перша поява Гіркіна на мітингах проти влади. У січні 2019-го він проводив власні акції протесту через можливу передачу частини Курильських островів Японії.

Хто такий Ігор Гіркін?Колишній ватажок бойовиків, керівник руху "Новоросія". Він причетний до захоплення Верховної ради АР Крим, командував штурмом фотограмметричного центру у Сімферополі, керівник російського диверсійного угруповання у Сімферополі, а потім у Слов'янську Донецької області. Керував захопленням Слов'янська. Один з організаторів діяльності проросійських бойовиків і так званого "Народного ополчення Донбасу", а з 16 травня до 14 серпня 2014 року – "міністр оборони" так званої "ДНР".



У серпні 2014-го Гіркін виїхав назад до Росії.



У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

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