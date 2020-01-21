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      Путин не только хочет остаться у власти, но и сохранить свое окружение, – российский политолог

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      Политолог Дмитрий Орешкин рассказал о планах Путина / uain.press

      Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию ради сохранения власти для себя и своего окружения. Для Путина укрепление властной вертикали сопоставимо с укреплением государственного суверенитета и обороноспособности страны.

      О замыслах российского президента рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

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      Политолог согласен с мнением, что Путин своей конституционной реформой стремится укрепить вертикаль власти в России и сохранить ее в собственных руках.

      В голове у Владимира Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к русской истории,
      – отметил политолог.

      По его словам, политики такого типа, как Путин, всегда свято верят, что именно они лучше всех понимают потребности страны и поэтому должны оставаться при власти.

      В то же время президент России хочет сохранить не только свое положение, но и властные позиции своего окружения. "Если бы Путин был совсем один, он бы и полсуток во власти не продержался", – добавил Орешкин.

      Поэтому у него есть окружение, люди, которые выполняют определенные функции. Российский политолог говорит о так называемом "коллективном Путине". А также о Владимире Путине лично. По мнению Орешкина, в голове таких людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам.

      Что известно об изменениях в конституцию, которые предлагает Путин

      • Президент России предлагает изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров, будет утверждать парламент.
      • Руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
      • Предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. В частности, Государственный совет планируют наделить полномочиями увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Предлагают изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд.
      • Кандидат в президенты перед баллотированием должен будет прожить в России 25 лет (сейчас – 10 лет).
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Конституция Владимир Путин Новости России
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