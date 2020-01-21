Путин не только хочет остаться у власти, но и сохранить свое окружение, – российский политолог
Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию ради сохранения власти для себя и своего окружения. Для Путина укрепление властной вертикали сопоставимо с укреплением государственного суверенитета и обороноспособности страны.
О замыслах российского президента рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".
Обратите внимание: Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированных территориях: что об этом известно
Политолог согласен с мнением, что Путин своей конституционной реформой стремится укрепить вертикаль власти в России и сохранить ее в собственных руках.
В голове у Владимира Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к русской истории,
– отметил политолог.
По его словам, политики такого типа, как Путин, всегда свято верят, что именно они лучше всех понимают потребности страны и поэтому должны оставаться при власти.
В то же время президент России хочет сохранить не только свое положение, но и властные позиции своего окружения. "Если бы Путин был совсем один, он бы и полсуток во власти не продержался", – добавил Орешкин.
Поэтому у него есть окружение, люди, которые выполняют определенные функции. Российский политолог говорит о так называемом "коллективном Путине". А также о Владимире Путине лично. По мнению Орешкина, в голове таких людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам.
Что известно об изменениях в конституцию, которые предлагает Путин
- Президент России предлагает изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров, будет утверждать парламент.
- Руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
- Предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти. В частности, Государственный совет планируют наделить полномочиями увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
- Предлагают изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд.
- Кандидат в президенты перед баллотированием должен будет прожить в России 25 лет (сейчас – 10 лет).
- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).