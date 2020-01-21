Путин не только хочет остаться у власти, но и сохранить свое окружение, – российский политолог

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию ради сохранения власти для себя и своего окружения. Для Путина укрепление властной вертикали сопоставимо с укреплением государственного суверенитета и обороноспособности страны.

О замыслах российского президента рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

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Политолог согласен с мнением, что Путин своей конституционной реформой стремится укрепить вертикаль власти в России и сохранить ее в собственных руках.

В голове у Владимира Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к русской истории,

– отметил политолог.

По его словам, политики такого типа, как Путин, всегда свято верят, что именно они лучше всех понимают потребности страны и поэтому должны оставаться при власти.

В то же время президент России хочет сохранить не только свое положение, но и властные позиции своего окружения. "Если бы Путин был совсем один, он бы и полсуток во власти не продержался", – добавил Орешкин.

Поэтому у него есть окружение, люди, которые выполняют определенные функции. Российский политолог говорит о так называемом "коллективном Путине". А также о Владимире Путине лично. По мнению Орешкина, в голове таких людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам.

Что известно об изменениях в конституцию, которые предлагает Путин