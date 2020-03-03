Неожиданно победили Черновцы: реакция соцсетей на коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Пользователи в сети активно обсуждают эту новость, а некоторые даже не упускают возможности пошутить.

Коронавирус в Украине: что нужно знать

Первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019, зафиксировали в Украине 3 марта. Им заразился мужчина из Черновцов, который 26 февраля с женой вернулся из путешествия по Италии.

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Мужчина попал в Черновицкую инфекционную больницу еще 29 февраля с клиническими признаками гриппа. Врачи начали вирусологическое обследование пациента и после полученных анализов сообщили о положительном результате на коронавирус. Сейчас больного госпитализировали, изолировали и держат под контролем.

Кроме мужчины, в самоизоляции в собственной квартире находится его жена. У женщины отсутствуют симптомы коронавируса, но она остается в зоне риска, поскольку тесно контактировала с мужем. Сейчас с ней постоянно сотрудничает врач. Также под наблюдением медиков находятся 4 пограничника, которые контактировали с больным, когда он возвращался в Украину.



Факты и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

Какая ситуация сейчас в Черновцах?

В Черновцах нет паники из-за первого зафиксированного случая коронавируса. Однако местные власти принимают все необходимые меры для нераспространения вируса в городе.

Черновицкий горсовет планирует ограничить посещение мэрии. Однако сервисные центры и центры предоставления административных услуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

Учебный процесс в настоящее время продолжается. Однако в школах, детских садах и других учебных заведениях проводят дезинфекцию.

Классные руководители не будут допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа.

Центральный дворец культуры отменил все массовые мероприятия, а ручки на дверях здания будут обрабатывать антисептическими средствами каждый час.

Все магазины и заведения в Черновцах будут работать в обычном режиме.

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Как реагируют украинцы в соцсетях?

Какой бы серьезной ни была тема о первом случае коронавируса в Украине, однако пользователи не обходят случая пошутить по этому поводу. Однако, есть и такие, кто поднял панику и призывает "изолировать Черновцы".

Однако большинство украинцев все-таки иронично отреагировали на новость о коронавирусе в Черновцах. Они придумывают смешные мемы, дают "страшные" погнозы и описывают лучшие способы лечения и профилактики болезни.

24 канал собрал для вас веселую подборку мемов о коронавирусе в Украине.

Часть пользователей связали тему коронавируса с религией и верой в Бога.



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Некоторые из пользователей шутят, что Черновцы теперь превратятся в "вымерший" город.

Чернівці сьогодні прекрасні. pic.twitter.com/W4txxi7q2Z — Довбойоб з дефектами мови (@wolfigelkott) March 3, 2020

Нашому кореспонденту вдалося зробити посмертне фото з вулиць міста Чернівці. pic.twitter.com/V3WD6ICWvO — Чернівецький Укроп (@coltmrfox) March 3, 2020

Чернівці 28 днів потому pic.twitter.com/Na6ZunAqAk — Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020

Кто-то вспоминает Новые Санжары и эвакуированных из Китая украинцев, которые находятся там на обсервации.

Тепер найбільш безпечне місце в Україні, щоб не захворіти на коронавірус - це мед. центр в Нових Санжарах.



Не дарма там переховується міністр Охорони здоров'я. — Yurko_sViy (@Yurko_sViy) March 3, 2020

Коли нарід зустрічав коронавірус у Нових Санжарах, а він зайшов з Чернівців: pic.twitter.com/9bTL3G4XNO — Володька! (@Volodya1611) March 3, 2020

Часть пользователей активно поддерживает Черновцы и жителей города. Украинцы отмечают, что "наша хата не с краю и мы вместе преодолеем коронавирус".