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      Неожиданно победили Черновцы: реакция соцсетей на коронавирус в Украине

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      В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Пользователи в сети активно обсуждают эту новость, а некоторые даже не упускают возможности пошутить.

      Коронавирус в Украине: что нужно знать

      Первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019, зафиксировали в Украине 3 марта. Им заразился мужчина из Черновцов, который 26 февраля с женой вернулся из путешествия по Италии.

      Важно: Последние новости о коронавирусе в Украине: зафиксирован первый случай заболевания

      Мужчина попал в Черновицкую инфекционную больницу еще 29 февраля с клиническими признаками гриппа. Врачи начали вирусологическое обследование пациента и после полученных анализов сообщили о положительном результате на коронавирус. Сейчас больного госпитализировали, изолировали и держат под контролем.

      Кроме мужчины, в самоизоляции в собственной квартире находится его жена. У женщины отсутствуют симптомы коронавируса, но она остается в зоне риска, поскольку тесно контактировала с мужем. Сейчас с ней постоянно сотрудничает врач. Также под наблюдением медиков находятся 4 пограничника, которые контактировали с больным, когда он возвращался в Украину.

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      Факты и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

      Какая ситуация сейчас в Черновцах?

      В Черновцах нет паники из-за первого зафиксированного случая коронавируса. Однако местные власти принимают все необходимые меры для нераспространения вируса в городе.

      • Черновицкий горсовет планирует ограничить посещение мэрии. Однако сервисные центры и центры предоставления административных услуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.
      • Учебный процесс в настоящее время продолжается. Однако в школах, детских садах и других учебных заведениях проводят дезинфекцию.
      • Классные руководители не будут допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа.
      • Центральный дворец культуры отменил все массовые мероприятия, а ручки на дверях здания будут обрабатывать антисептическими средствами каждый час.
      • Все магазины и заведения в Черновцах будут работать в обычном режиме.

      К теме: В каких условиях находится украинец, который заболел коронавирусом: фото

      Как реагируют украинцы в соцсетях?

      Какой бы серьезной ни была тема о первом случае коронавируса в Украине, однако пользователи не обходят случая пошутить по этому поводу. Однако, есть и такие, кто поднял панику и призывает "изолировать Черновцы".

      Однако большинство украинцев все-таки иронично отреагировали на новость о коронавирусе в Черновцах. Они придумывают смешные мемы, дают "страшные" погнозы и описывают лучшие способы лечения и профилактики болезни.

      24 канал собрал для вас веселую подборку мемов о коронавирусе в Украине.

       

      Часть пользователей связали тему коронавируса с религией и верой в Бога.


      "Лучшая" маска от коронавируса / фото из сети

      Как не заболеть коронавирусом – простой совет / фото из соцсетей

      Некоторые из пользователей шутят, что Черновцы теперь превратятся в "вымерший" город.

       

       

       

       

       

      Кто-то вспоминает Новые Санжары и эвакуированных из Китая украинцев, которые находятся там на обсервации.

       

       

      Часть пользователей активно поддерживает Черновцы и жителей города. Украинцы отмечают, что "наша хата не с краю и мы вместе преодолеем коронавирус".

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Религия Курьезные новости Мемы Новости Черновцов
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