Несподівано перемогли Чернівці: реакція соцмереж на коронавірус в Україні
В Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією. Користувачі у мережі активно обговорюють цю новину, а дехто навіть не втрачає можливості пожартувати.
Коронавірус в Україні: що треба знати
Перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019, зафіксували в Україні 3 березня. Ним заразився чоловік з Чернівців, який 26 лютого з дружиною повернулися з подорожі Італією.
Важливо: Останні новини про коронавірус в Україні: зафіксували перший випадок захворювання
Чоловік потрапив у чернівецьку інфекційну лікарню ще 29 лютого з клінічними ознаками грипу. Лікарі розпочали вірусологічне обстеження пацієнта і після отриманих аналізів повідомили про позитивний результат на коронавірус. Наразі хворого госпіталізували, ізольовали та тримають під медичним наглядом.
Окрім чоловіка, у самоізоляції у власній квартирі перебуває його дружина. У жінки відсутні симптоми коронавірусу, але вона залишається в зоні ризику, бо тісно контактувала з чоловіком. Наразі з нею постійно контактує лікар. Також під наглядом медиків перебувають 4 прикордонники, які контактували з хворим, коли він повертався в Україну.
Факти та міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу
Яка ситуація зараз у Чернівцях?
У Чернівцях немає паніки через перший зафіксований випадок коронавірусу. Проте місцева влада вживає усі необхідні заходи для нерозповсюдження вірусу в місті.
- Чернівецька міськрада планує обмежити відвідування мерії. Однак сервісні центри та центри надання адміністративних послуг будуть працювати у звичайному режимі та приймати громадян.
- Навчальний процес наразі триває. Проте у школах, дитячих садках та інших навчальних закладах проводять дезінфекцію.
- Класні керівники не будуть допускати до навчання дітей з температурою і симптомами грипу.
- Центральний палац культури скасував усі масові заходи, а ручки на дверях будівлі будуть обробляти антисептичними засобами кожну годину.
- Усі магазини та заклади в Чернівцях працюватимуть у звичайному режимі.
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Як реагують українці у соцмережах?
Якою б серйозною не була тема про перший випадок коронавірусу в Україні, однак користувачі не оминають нагоди пожартувати з цього приводу. Проте, є й такі, що підняли паніку і закликають "ізолювати Чернівці".
Проте більшість українців все іронічно відреагували на новину про коронавірус у Чернівцях. Вони вигадують смішні меми, дають "страшні" погнози та описують найкращі способи лікування та профілактики хвороби.
24 канал зібрав для вас найвеселішу підбірку мемів про коронавірус в Україні.
Частина користувачів пов'язали тему коронавірусу з релігією та вірою в Бога.
"Найкраща" маска від коронавірусу / фото з мережі
Як не захворіти на коронавірус – проста порада / фото з соцмереж
Дехто з юзерів жартує, що Чернівці тепер перетворяться на "вимерле" місто.
Хтось пригадує Нові Санжари та евакуйованих з Китаю українців, які перебувають там на обсервації.
Частина користувачів активно підтримує Чернівці та жителів міста. Українці відзначають, що "наша хата не скраю і ми разом подолаємо коронавірус".