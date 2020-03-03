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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Несподівано перемогли Чернівці: реакція соцмереж на коронавірус в Україні

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      Як мережа реагує на коронавірус у Чернівцях / Колаж 24 каналу

      В Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією. Користувачі у мережі активно обговорюють цю новину, а дехто навіть не втрачає можливості пожартувати.

      Коронавірус в Україні: що треба знати

      Перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019, зафіксували в Україні 3 березня. Ним заразився чоловік з Чернівців, який 26 лютого з дружиною повернулися з подорожі Італією.

      Важливо: Останні новини про коронавірус в Україні: зафіксували перший випадок захворювання

      Чоловік потрапив у чернівецьку інфекційну лікарню ще 29 лютого з клінічними ознаками грипу. Лікарі розпочали вірусологічне обстеження пацієнта і після отриманих аналізів повідомили про позитивний результат на коронавірус. Наразі хворого госпіталізували, ізольовали та тримають під медичним наглядом.

      Окрім чоловіка, у самоізоляції у власній квартирі перебуває його дружина. У жінки відсутні симптоми коронавірусу, але вона залишається в зоні ризику, бо тісно контактувала з чоловіком. Наразі з нею постійно контактує лікар. Також під наглядом медиків перебувають 4 прикордонники, які контактували з хворим, коли він повертався в Україну.

      коронавірус, факти про коронавірус
      Факти та міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Яка ситуація зараз у Чернівцях? 

      У Чернівцях немає паніки через перший зафіксований випадок коронавірусу. Проте місцева влада вживає усі необхідні заходи для нерозповсюдження вірусу в місті. 

      • Чернівецька міськрада планує обмежити відвідування мерії. Однак сервісні центри та центри надання адміністративних послуг будуть працювати у звичайному режимі та приймати громадян.
      • Навчальний процес наразі триває. Проте у школах, дитячих садках та інших навчальних закладах проводять дезінфекцію.
      • Класні керівники не будуть допускати до навчання дітей з температурою і симптомами грипу.
      • Центральний палац культури скасував усі масові заходи, а ручки на дверях будівлі будуть обробляти антисептичними засобами кожну годину. 
      • Усі магазини та заклади в Чернівцях працюватимуть у звичайному режимі.

      До теми: В яких умовах перебуває українець, що захворів на коронавірус: фото

      Як реагують українці у соцмережах? 

      Якою б серйозною не була тема про перший випадок коронавірусу в Україні, однак користувачі не оминають нагоди пожартувати з цього приводу. Проте, є й такі, що підняли паніку і закликають "ізолювати Чернівці".

      Проте більшість українців все іронічно відреагували на новину про коронавірус у Чернівцях. Вони вигадують смішні меми, дають "страшні" погнози та описують найкращі способи лікування та профілактики хвороби.

      24 канал зібрав для вас найвеселішу підбірку мемів про коронавірус в Україні.

       

      Частина користувачів пов'язали тему коронавірусу з релігією та вірою в Бога.


      "Найкраща" маска від коронавірусу / фото з мережі


      Як не захворіти на коронавірус – проста порада / фото з соцмереж

      Дехто з юзерів жартує, що Чернівці тепер перетворяться на "вимерле" місто. 

       

       

       

       

       

      Хтось пригадує Нові Санжари та евакуйованих з Китаю українців, які перебувають там на обсервації.

       

       

      Частина користувачів активно підтримує Чернівці та жителів міста. Українці відзначають, що "наша хата не скраю і ми разом подолаємо коронавірус".

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Релігія Курйозні новини Меми Новини Чернівців
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