Несподівано перемогли Чернівці: реакція соцмереж на коронавірус в Україні

В Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією. Користувачі у мережі активно обговорюють цю новину, а дехто навіть не втрачає можливості пожартувати.

Коронавірус в Україні: що треба знати

Перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019, зафіксували в Україні 3 березня. Ним заразився чоловік з Чернівців, який 26 лютого з дружиною повернулися з подорожі Італією.

Важливо: Останні новини про коронавірус в Україні: зафіксували перший випадок захворювання

Чоловік потрапив у чернівецьку інфекційну лікарню ще 29 лютого з клінічними ознаками грипу. Лікарі розпочали вірусологічне обстеження пацієнта і після отриманих аналізів повідомили про позитивний результат на коронавірус. Наразі хворого госпіталізували, ізольовали та тримають під медичним наглядом.

Окрім чоловіка, у самоізоляції у власній квартирі перебуває його дружина. У жінки відсутні симптоми коронавірусу, але вона залишається в зоні ризику, бо тісно контактувала з чоловіком. Наразі з нею постійно контактує лікар. Також під наглядом медиків перебувають 4 прикордонники, які контактували з хворим, коли він повертався в Україну.



Факти та міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

Яка ситуація зараз у Чернівцях?

У Чернівцях немає паніки через перший зафіксований випадок коронавірусу. Проте місцева влада вживає усі необхідні заходи для нерозповсюдження вірусу в місті.

Чернівецька міськрада планує обмежити відвідування мерії. Однак сервісні центри та центри надання адміністративних послуг будуть працювати у звичайному режимі та приймати громадян.

Навчальний процес наразі триває. Проте у школах, дитячих садках та інших навчальних закладах проводять дезінфекцію.

Класні керівники не будуть допускати до навчання дітей з температурою і симптомами грипу.

Центральний палац культури скасував усі масові заходи, а ручки на дверях будівлі будуть обробляти антисептичними засобами кожну годину.

Усі магазини та заклади в Чернівцях працюватимуть у звичайному режимі.

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Як реагують українці у соцмережах?

Якою б серйозною не була тема про перший випадок коронавірусу в Україні, однак користувачі не оминають нагоди пожартувати з цього приводу. Проте, є й такі, що підняли паніку і закликають "ізолювати Чернівці".

Проте більшість українців все іронічно відреагували на новину про коронавірус у Чернівцях. Вони вигадують смішні меми, дають "страшні" погнози та описують найкращі способи лікування та профілактики хвороби.

24 канал зібрав для вас найвеселішу підбірку мемів про коронавірус в Україні.

Частина користувачів пов'язали тему коронавірусу з релігією та вірою в Бога.



"Найкраща" маска від коронавірусу / фото з мережі



Як не захворіти на коронавірус – проста порада / фото з соцмереж

Дехто з юзерів жартує, що Чернівці тепер перетворяться на "вимерле" місто.

Чернівці сьогодні прекрасні. pic.twitter.com/W4txxi7q2Z — Довбойоб з дефектами мови (@wolfigelkott) March 3, 2020

Нашому кореспонденту вдалося зробити посмертне фото з вулиць міста Чернівці. pic.twitter.com/V3WD6ICWvO — Чернівецький Укроп (@coltmrfox) March 3, 2020

Чернівці 28 днів потому pic.twitter.com/Na6ZunAqAk — Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020

Хтось пригадує Нові Санжари та евакуйованих з Китаю українців, які перебувають там на обсервації.

Тепер найбільш безпечне місце в Україні, щоб не захворіти на коронавірус - це мед. центр в Нових Санжарах.



Не дарма там переховується міністр Охорони здоров'я. — Yurko_sViy (@Yurko_sViy) March 3, 2020

Коли нарід зустрічав коронавірус у Нових Санжарах, а він зайшов з Чернівців: pic.twitter.com/9bTL3G4XNO — Володька! (@Volodya1611) March 3, 2020

Частина користувачів активно підтримує Чернівці та жителів міста. Українці відзначають, що "наша хата не скраю і ми разом подолаємо коронавірус".