Неожиданное появление: Янукович даст пресс-конференцию в Москве

Президент-беглец Виктор Янукович собирается дать пресс-конференцию в российской столице 6 февраля. Говорить на ней Янукович будет о недавнем приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

24 канал сообщал, что четвертого Президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется провести за решеткой 13 лет.

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Виктор Янукович 6 февраля проведет пресс-конференцию в Москве. Возможно, он тоже хочет заявить о своей кандидатуре на пост президента Украины,

– написал в Twitter корреспондент NPR Лусиан Ким.

Viktor Yanukovych to hold press conference in Moscow tomorrow. (It would only be logical if he too declares his candidacy for Ukraine's president.) — Lucian Kim (@Lucian_Kim) 5 лютого 2019 р.

В свою очередь, адвокат Виктора Януковича, Александр Горошинский, подтвердил эту информацию в комментарии "Громадскому". Так, защитник отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

По информации росСМИ, пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало – в 13:00 по киевскому времени.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: