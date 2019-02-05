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      Неожиданное появление: Янукович даст пресс-конференцию в Москве

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      Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве - детали
      Виктор Янукович / 24 канал

      Президент-беглец Виктор Янукович собирается дать пресс-конференцию в российской столице 6 февраля. Говорить на ней Янукович будет о недавнем приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

      24 канал сообщал, что четвертого Президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется провести за решеткой 13 лет.

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      Виктор Янукович 6 февраля проведет пресс-конференцию в Москве. Возможно, он тоже хочет заявить о своей кандидатуре на пост президента Украины,
      – написал в Twitter корреспондент NPR Лусиан Ким.

      В свою очередь, адвокат Виктора Януковича, Александр Горошинский, подтвердил эту информацию в комментарии "Громадскому". Так, защитник отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева. Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

      По информации росСМИ, пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало – в 13:00 по киевскому времени.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

      Смотрите видео-биографию Виктора Януковича:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Судьи Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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