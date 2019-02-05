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      Неочікувана поява: Янукович дасть прес-конференцію у Москві

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      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / 24 канал

      Президент-утікач Віктор Янукович збирається дати прес-конференцію у російській столиці 6 лютого. Говоритиме на ній Янукович про нещодавний вирок, винесений Оболонським судом Києва.

      24 канал повідомляв, що четвертого Президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться провести за гратами 13 років.

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      Віктор Янукович 6 лютого проведе прес-конференцію в Москві. Можливо, він теж хоче заявити про свою кандидатуру на пост президента України,
      – написав у Twitter кореспондент NPR Лусіан Кім.

      Своєю чергою, адвокат Віктора Януковича, Олександр Горошинський підтвердив цю інформацію у коментарі "Громадському". Так, захисник  зазначив, що Янукович говоритиме про вирок, винесений Оболонським судом Києва. Він також додав, що "можливо, будуть і сюрпризи".

      За інформацією росЗМІ, прес-конференція відбудеться в міжнародному мультимедійному прес-центрі МІА "Росія сьогодні". Початок – о 13:00 за київським часом.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

      У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Дивіться відео-біографію Віктора Януковича:

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Судді Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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