Неожиданные назначения Зеленского: как эксперты отреагировали на новых людей

Сценарист сериала "Слуга народа", исполнительный продюсер студии "Квартал 95", адвокат Коломойского и давний друг нового президента – это лишь часть людей, которые будут работать в Администрации Президента. Накануне Президент Владимир Зеленский сделал несколько неожиданных назначений.

Первый заместитель главы СБУ

Насколько целесообразны такие назначения и кто такие эти все люди – мыслями поделились эксперты журналистам 24 канала.

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Так, новым первым заместителем председателя СБУ стал Иван Баканов. А еще вчера его представляли как друга детства Владимира Зеленского, его бизнес-партнера и руководителя предвыборного штаба.

Сейчас он будет выполнять роль "смотрящего", контроллера, супервайзера на Службе безопасности Украины, фактически он будет политическим руководителем,

– говорит политолог Владимир Фесенко.

Кроме того, эксперт Алексей Гарань отмечает, что назначение первого заместителя СБУ вызывает удивление, потому что такие люди не имеют опыта.

Глава Генерального штаба

А накануне удивление и бурное обсуждение в соцсетях вызвало назначение Руслана Хомчака главой Генштаба. Все вспомнили ему Иловайск. Вот только мнения разнятся.



Руслан Хомчак

Так, нардеп Тарас Пастух отметил, что большинство отзывов были о том, что он остался на позициях с солдатами, был вместе с ними во время выхода и собственно в то время продемонстрировал устойчивость.

Отношение мое нейтральное. С формальной точки зрения все требования к уровню компетенции и военного образования у него соблюдены. То, что он причастен к событиям в Иловайске – это понятно, потому что он командовал войсками в данном секторе, поэтому он не мог быть непричастным,

– заявил военный эксперт Константин Машовец.

Добрыми словами о Хомчаке отзывается и министр обороны Степан Полторак.

Хотя политолог Владимир Фесенко объясняет, что оборона страны – это не та отрасль, куда можно завезти новые лица без опыта, как вот в Администрацию Президента. Поэтому выбирали из таких кадров, которые уже есть в системе.

Назначение Андрея Богдана главой АП

Но наибольшее возмущение вызвало назначение Андрея Богдана. Юрист Коломойского возглавил Администрацию Президента, несмотря на то, что подпадает под действие закона о люстрации.

Я думаю, он будет претендовать на такой статус, который имел Левочкин – быть самодостаточным, мощным, чтоб не Коломойский ему звонил и отдавал указания, а чтобы его просили,

– добавил политолог.



Андрей Богдан

Зато эксперт Андрей Андрушкив считает, что такие назначения – это продолжение сериала "Слуга народа". "Если вы помните, там во власть главный герой приводит фактически людей с улицы, которым доверяет и в которых он уверен. Это продолжается история, которая была заложена в сериале и предлагают людям поверить в нее", – прокомментировал он.

Остальные неожиданные назначения

• А еще первым помощником президента стал Сергей Шефир, давний друг и бизнес-партнер Зеленского.

• Первым заместителем главы АП – Сергей Трофимов – один из ближайших к Зеленскому людей, который работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

• Юрий Костюк – один и с заместителей главы АП до назначения был одним из сценаристов и креативным продюсером сериала "Слуга народа". В начале мая Костюк рассказывал, что с "Квартала 95" в политику пойдут люди, которым доверяет Зеленский и в чьих организационных способностях уверен.

• Юрист Руслан Стефанчук стал советником и представителем президента в Верховной Раде.

Как будет наша сила в парламенте, разумеется, мы будем, конечно, исходить из того, что представитель Президента должен быть народным депутатом. Мне приятно, что Владимир Зеленский определил меня как человека, который отвечает тем профессиональным навыкам, умениям и знаниям, что может представить его позицию в парламенте,

– ответил Стефанчук.

• А вот Александра Данилюка отправляют работать секретарем СНБО, хотя сам экс-министр финансов мечтал о кресле премьера.

В общем, за два дня Зеленский подписал 14 кадровых назначений и получил один отказ от заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль. Указ о ее назначении заместителем главы АП исчез с сайта президента так же быстро, как там появился.