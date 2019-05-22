Неочікувані призначення Зеленського: як експерти відреагували на нових людей

Сценарист серіалу "Слуга Народу", виконавчий продюсер студії "Квартал 95", адвокат Коломойського і давній друг нового президента – це лише частина людей, які працюватимуть в Адміністрації Президента. Напередодні Президент Володимир Зеленський зробив кілька неочікуваних призначень.

Перший заступник глави СБУ

Наскільки доцільні такі призначення та хто такі ці всі люди – думками поділилися експерти журналістам 24 каналу.

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Так, новим перший заступник голови СБУ став Іван Баканов. А ще вчора його представляли як – друга дитинства Володимира Зеленського, його бізнес-партнера та керівника передвиборчого штабу.

Зараз він буде виконувати роль "смотрящего", контролера, супервайзера на Службі безпеки України, фактично він буде політичним керівником,

– говорить політолог Володимир Фесенко.

Окрім того, експерт Олексій Гарань наголошує, що призначення першого заступника СБУ викликає подив, бо такі люди не мають досвіду.

Очільник Генерального штабу

А напередодні подив та бурхливе обговорення у соцмережах викликало призначення Руслана Хомчака очільником Генштабу. Усі пригадали йому Іловайськ. От тільки думки різняться.



Руслан Хомчак

Так, нардеп Тарас Пастух зазначив, що більшість відгуків були про те, що він залишився на позиціях з солдатами, був разом з ними під час виходу і власне на той час продемонстрував стійкість.

Ставлення моє нейтральне. З формальної точки зору всі вимоги до рівня компетенції та військової освіти у нього дотримані. Те, що він причетний до подій під Іловайськом – це зрозуміло, тому що він командував військами в даному секторі, тому він не міг бути непричетним,

– заявив військовий експерт Костянтин Машовець.

Добрими словами про Хомчака відгукується і міністр оборони Степан Полторак.

Хоча політолог Володимир Фесенко пояснює, що оборонна сфера – це не та галузь, куди можна завезти нові обличчя без досвіду, як от до Адміністрації Президента. Тому вибирали з таких кадрів, які вже є в системі.

Призначення Андрія Богдана главою АП

Але найбільше обурення викликало призначення Андрія Богдана. Юрист Коломойського очолив Адміністрацію Президента, попри те, що підпадає під дію закону про люстрацію.

Я думаю, він буде претендувати на такий статус, який мав Льовочкін – бути самодостатнім, потужним, щоби не Коломойський йому дзвонив і віддав вказівки, а щоб його просили,

– додав політолог.



Андрій Богдан

Натомість експерт Андрій Андрушків вважає, що такі призначення – це продовження серіалу "Слуга народу". "Якщо ви пам’ятаєте, там у владу головний герой приводить фактично людей з вулиці, який довіряє і в яких він впевнений. Це продовжується історія, яка була закладена у серіалі і пропонують людям повірити в неї", – прокоментував він.

Решта неочікуваних призначень

• А ще першим помічником президента став Сергій Шефір, давній друг і бізнес-партнер Зеленського.

• Першим заступником глави АП – Сергій Трофімов – один із найближчих до Зеленського людей, який працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

• Юрій Костюк – один і з заступників глави АП до призначення був одним зі сценаристів та креативним продюсером серіалу "Слуга народу". На початку травня Костюк розповідав, що з «Кварталу 95» в політику підуть люди, яким довіряє Зеленський і в чиїх організаційних здібностях впевнений.

• Юрист Руслан Стефанчук став радником та представником президента у Верховній Раді.

Як буде наша сила в парламенті, зрозуміло, ми будемо звичайно виходити з того, що представник Президента має бути народним депутатом. Мені приємно, що Володимир Зеленський визначив мене як людину, яка відповідає тим фаховим навичкам, вмінням і знанням, що може представити його позицію у парламенті,

– відповів Стефанчук.

• А от Олександра Данилюка відправляють працювати секретарем РНБО, хоча сам екс-міністр фінансів мріяв про крісло прем’єра.

Загалом, за два дні Зеленський підписав 14 кадрових призначень і отримав одну відмову від заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль. Указ про її призначення заступницею голови АП зник із сайту президента так само швидко, як там з’явився.