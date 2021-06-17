Лето набирает все больше оборотов, однако осадки пока не покинули всю территорию Украины.

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Непогода 17 – 18 июня

Синоптики предупреждают о дожде и грозе днем 17 июня в южных и восточных регионах. Активнее всего будет лить в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. В отдельных районах там ожидают град и шквальный ветер, который будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.

В связи с этим, синоптики объявили на Юге и Востоке І уровень опасности – желтый.

Осадки из Южной и восточной части Украины не отступят и 18 июня. Там и в дальнейшем прогнозируют дожди, грозы и шквалы. Штормовое предупреждение продолжит действовать.



Юг и Восток накроет непогода / Скриншот из Укргидрометцентра

Неблагоприятная погода в Украине: последние новости