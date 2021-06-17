Літо набирає все більше обертів, однак опади поки не залишили всю територію України.
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Негода 17 – 18 червня
Синоптики попереджають про дощі та грози вдень 17 червня у південних та східних регіонах. Найактивніше литиме в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. В окремих районах там очікують град та шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
У зв'язку з цим, синоптики оголосили на Півдні та Сході І рівень небезпечності – жовтий.
Опади з південної та східної частини України не відступлять і 18 червня. Там і надалі прогнозують дощі, грози та шквали. Штормове попередження продовжить діяти.
Південь та Схід накриє негода / Скриншот з Укргідрометцентру
Несприятлива погода в Україні: останні новини
- Від початку літа українців не тішила справжня літня погода – у більшості областей систематично падав дощ, фіксували грози та шквали.
- Потужна злива, яка почалася ввечері 16 червня, сильно затопила Керч. У мережі поширили відео, як окупаційна влада півострова в човні оглядала наслідки негоди.
- Вкотре дісталося й Харкову: 16 червня там затопило павільйони одного з найбільших ринків Східної Європи – "Барабашово".
- 15 червня Дніпро також охопили грози та потужний вітер: у місті пів години тривала рясна злива. На проспекті Пушкіна впало дерево, а на вулиці Бородинській потік води змив асфальт.
- Того ж дня негода панувала і в Одесі. У селищі Котовського впали дерева. Крім того, внаслідок зливи в море потрапила велика кількість поверхневих вод.