Літо набирає все більше обертів, однак опади поки не залишили всю територію України.

Читайте також Вплав за Аксьоновим: окупантам в затопленій Керчі не вистачило човна – курйозне відео

Негода 17 – 18 червня

Синоптики попереджають про дощі та грози вдень 17 червня у південних та східних регіонах. Найактивніше литиме в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. В окремих районах там очікують град та шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим, синоптики оголосили на Півдні та Сході І рівень небезпечності – жовтий.

Опади з південної та східної частини України не відступлять і 18 червня. Там і надалі прогнозують дощі, грози та шквали. Штормове попередження продовжить діяти.



Південь та Схід накриє негода / Скриншот з Укргідрометцентру

Несприятлива погода в Україні: останні новини