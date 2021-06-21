Кроме частных домовладений, пострадала еще и социальная инфраструктура. К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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Где бушевала непогода
В Викнянской общине пострадали села:
- Викно,
- Бридок,
- Дорошовцы,
- Митков,
- Онут,
- Мосоровка,
- Товтры.
А в Юрковецком общине:
- Погореловка,
- Баламутовка,
- Черный Поток,
- Боянчук.
По данным спасателей, мощные дождевые потоки подтопили:
- 80 жилых домов в 8 населенных пунктах,
- 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах,
Кроме того, непогода разрушила дороги местного значения общей протяженностью 30 километров и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.
К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп).
Какая сейчас ситуация
По состоянию на утро 21 июня в области остаются подтопленными приусадебные участки и домохозяйства. На месте работают чрезвычайники. Они откачивают воду в наиболее подтопленных селах.
Так, в селе Викно, которое пострадало больше всего, работают:
- 35 человек личного состава,
- 10 единиц техники,
- 13 мотопомп.
Последствия непогоды в Черновицкой области / Фото ГСЧС, Черновицкой ОГА