Крім приватних домоволодінь, постраждала ще й соціальна інфраструктура. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

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Де вирувала негода

У Вікнянській громаді постраждали села:

Вікно,

Брідок,

Дорошівці,

Митків,

Онут,

Мосорівка,

Товтри.

А в Юрківецькій громаді:

Погорілівка,

Баламутівка,

Чорний Потік,

Боянчук.

За даними рятувальників, потужні дощові потоки підтопили:

80 житлових будинків у 8 населених пунктах,

150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах,

Крім того, негода зруйнувала дороги місцевого значення загальною протяжністю 30 кілометрів та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.

Зверніть увагу! Станом на 21 червня проїзд до населених пунктів відновили.

До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп).

Яка зараз ситуація

Станом на ранок 21 червня в області залишаються підтопленими присадибні ділянки та домогосподарства. На місці працюють надзвичайники. Вони відкачують воду у найбільш підтоплених селах.

Так, у селі Вікно, яке постраждало найбільше, працюють:

35 людей особового складу,

10 одиниць техніки,

13 мотопомп.

Наслідки негоди у Чернівецькій області / Фото ДСНС, Чернівецькій ОДА