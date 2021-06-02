В ГСЧС отметили, что на горе Поп Иван Черногорский утром было облачно, а температура воздуха опустилась до -2. Порывы ветра достигали до 10 – 12 метров в секунду.

Ранее В Украине бушует циклон: Юг страны залило дождями – фото последствий сокрушительного стихии

Спасатели просят отложить покорение вершин

Спасатели даже записали обращение к тем, кому хочется покорять вершины, и посоветовали этого не делать. В качестве аргумента сотрудники ГСЧС обнародовали видео с тем, что происходит сейчас в горах.

Смотрите впечатляющие кадры с горы Поп Иван Чорногориський:

На юге Украины предупредили о шторме

Отметим, что сейчас синоптики не радуют украинцев прогнозами. Так жителей южных регионов предупредили о шторме. В 6 портах уже ограничили работу из-за неблагоприятных погодных условий. А накануне грозы и шквальный ветер наделали беды в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Там 50 населенных пунктов остались без света.