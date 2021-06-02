У ДСНС зазначили, що на горі Піп Іван Чорногірський вранці було хмарно, а температура повітря опустилась до -2. Пориви вітру сягали до 10 –1 2 метрів на секунду.

Раніше В Україні вирує циклон: Південь країни залило дощами – фото наслідків нищівної негоди

Рятувальники просять відкласти підкорення вершин

Рятувальники навіть записали звернення до тих, кому кортить підкорювати вершини, і порадили цього не робити. Як аргумент співробітники ДСНС оприлюднили відео з тим, що відбувається зараз у горах.

Дивіться вражаючі кадри з гори Піп Іван Чорногоріський:

На Півдні України попередили про шторм

Зазначимо, що наразі синоптики не тішать українців прогнозами. Так жителів південних регіонів попередили про шторм. У 6 портах уже обмежили роботу через несприятливі погодні умови. А напередодні грози та шквальний вітер наробили лиха на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі. Там 50 населених пунктів залишились без світла.