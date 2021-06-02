Через потужні пориви вітру та грози спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Для того, аби відновити електропостачання, працюють бригади обленерго.
До теми У перший день літа у Карпатах лежить сніг, а температура – мінусова: вражаюче фото
Де села та міста залишились без струму:
- Дніпропетровська область – 38,
- Донецька – 6,
- Запорізька – 6
Напередодні затопило Мелітополь
Напередодні негода лютувала у південних, центральних та східних областях. Через зливи найбільше постраждав Південь. Найбільшу кількість опадів у ніч проти 1 червня зафіксували у Запорізькій області. У Мелітополі шквальний вітер повиривав дерева, злива затопила вулиці.
Що прогнозують синоптики 2 червня
Зазначимо, що синоптики 2 червня пообіцяли ще не зовсім літню погоду. Максимально стовпчики термометрів піднімуться в Криму до +20. Загалом в Україні повітря прогріється в середньому +15…+19.
Актуально Літо буде пекельним: синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку
Без опадів буде у західних, північних та північно-східних областях. На решті території буде дощити.