Через потужні пориви вітру та грози спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Для того, аби відновити електропостачання, працюють бригади обленерго.

До теми У перший день літа у Карпатах лежить сніг, а температура – мінусова: вражаюче фото

Де села та міста залишились без струму:

Дніпропетровська область – 38,

Донецька – 6,

Запорізька – 6

Напередодні затопило Мелітополь

Напередодні негода лютувала у південних, центральних та східних областях. Через зливи найбільше постраждав Південь. Найбільшу кількість опадів у ніч проти 1 червня зафіксували у Запорізькій області. У Мелітополі шквальний вітер повиривав дерева, злива затопила вулиці.

Що прогнозують синоптики 2 червня

Зазначимо, що синоптики 2 червня пообіцяли ще не зовсім літню погоду. Максимально стовпчики термометрів піднімуться в Криму до +20. Загалом в Україні повітря прогріється в середньому +15…+19.

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Без опадів буде у західних, північних та північно-східних областях. На решті території буде дощити.