Из-за мощных порывов ветра и гроз сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, работают бригады облэнерго.

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Где села и города остались без электричества:

Днепропетровская область – 38,

Донецкая – 6,

Запорожская – 6.

Накануне затопило Мелитополь

Накануне непогода бушевала в южных, центральных и восточных областях. Из-за ливней больше всего пострадал юг. Наибольшее количество осадков в ночь на 1 июня зафиксировали в Запорожской области. В Мелитополе порывистый ветер вырывал деревья, ливень затопил улицы.

Что прогнозируют синоптики 2 июня

Отметим, что синоптики 2 июня пообещали еще не совсем летнюю погоду. Максимально столбики термометров поднимутся в Крыму до +20. В целом, в Украине воздух прогреется в среднем +15...+19.

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Без осадков будет в западных, северных и северо-восточных областях. На остальной территории дожди.