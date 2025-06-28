Из-за шквального ветра и погодных условий главный государственный флаг Украины на флагштоке временно приспустили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики и Киевскую государственную администрацию.

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В Киеве 28 июня прошла гроза с градом, в результате чего местами подтопило улицы. Как сообщает Укргидрометцентр, до конца суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.

Подтопление улиц после непогоды в Киеве: смотрите видео

Городские власти призывают граждан быть осторожными, избегать парковки авто под деревьями и столбами, а также не находиться вблизи линий электропередач во время непогоды.

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КО "Киевзеленстрой" уточнил, что с целью сохранения государственного флага, полотнище будет оставаться приспущенным до стабилизации погодных условий.

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Ранее синоптики сообщали об ухудшение погоды в столице и во Львове. В обоих городах объявлен желтый уровень опасности. Непогода продержится несколько дней. Однако температура в регионах страны останется теплой, от +19 до +24 градусов тепла.