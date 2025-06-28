Через шквальний вітер та погодні умови головний державний прапор України на флагштоку тимчасово приспустили. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та КМДА.

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У Києві 28 червня пройшла гроза з градом, внаслідок чого подекуди підтопило вулиці. Як повідомляє Укргідрометцентр, до кінця доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.

Підтоплення вулиць після негоди у Києві: дивіться відео

Міська влада закликає громадян бути обережними, уникати паркування авто під деревами та стовпами, а також не перебувати поблизу ліній електропередач під час негоди.

Сильна злива у столиці: дивіться відео

КО "Київзеленбуд" уточнив, що з метою збереження державного прапора, полотнище залишатиметься приспущеним до стабілізації погодних умов.

Дощ, град та пориви вітру у Києві: дивіться відео

Раніше синоптики повідомляли про погіршення погоди у столиці та у Львові. В обох містах оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода протримається кілька днів. Проте температура у регіонах країни залишиться теплою, від +19 до +24 градусів тепла.