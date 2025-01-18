Непогода накроет Киев и область: как долго будет свирепствовать сильный ветер

В Киеве и области ожидается шквальный ветер. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Штормовое предупреждение в Киеве и области

Жителей Киева и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ожидаются порывы 15 – 18 метров в секунду до конца суток 18 января и ночью 19 января. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте осторожны и внимательны!

– отметили в ГСЧС.

Кстати, синоптики прогнозировали, что в воскресенье на территории Киевщины и столицы будет облачно с прояснениями, без осадков.

Температура от +2 до -3 градусов, днем +1 – +6. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +3 – +5.

В Киеве и области будет шквальный ветер / Инфографика Укргидрометцентра