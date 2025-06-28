В Киеве и области ожидается непогода: объявлен І уровень опасности
- В Киеве и области ожидается усиление ветра с объявлением І (желтого) уровня опасности.
- Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, что может осложнить работу предприятий и транспорта.
На территории Киевской области и в самом Киеве ожидается ветреная погода 28 и 29 июня. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Из-за этого в регионе объявлен І (желтый) уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Непогода в Киеве и области
Синоптики предупреждают об усилении ветра до конца суток 28 июня до в течение 29 июня. Порывы ветра будут достигать от 15 до 18 метров в секунду.
Также службы отмечают, что о из-за сильного ветра возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ограничения для транспорта.
Жителям рекомендуют закрывать окна, быть осторожными вблизи деревьев, рекламных щитов и не парковать машины возле них.
В целом на 28 июня синоптики прогнозировали дожди в некоторых регионах Украины. Значительные осадки стоит ожидать на востоке и юго-востоке.
О шквалах ветра уже предупреждали во Львове, Виннице и Житомире. Температура воздуха днем в украинских городах составит от +19 до +28 градусов тепла.