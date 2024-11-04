Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Сейчас работники "Киевской службы спасения" убирают поваленные деревья в разных районах столицы и демонтируют аварийные конструкции на крышах и фасадах домов.

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На Киевщине бушевала непогода

В Киеве обнаружили 20 поврежденных и 37 поваленных в результате шквального ветра деревьев. Также местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором можно увидеть пылевую бурю на трассе в Броварском районе Киевской области. Эта буря существенно снижает видимость на дороге, затрудняя движение.

Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными во время непогоды и соблюдать правила дорожного движения.

Важно! Если упало дерево или сломались ветви, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой" по телефону: (044) 272-40-18.



Когда падение деревьев или веток угрожает жизни, нужно звонить к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

На Киевщине возникла пылевая буря: смотрите видео

К слову, прогноз погоды в Украине на вторник, 5 ноября, продолжит приносить в Украину похолодание. Синоптики прогнозируют мокрый снег ночью, а также ожидаются значительные порывы ветра.