В то же время осадков по всей территории нашего государства не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды от Укргидрометцентра.
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Какую погоду следует ожидать в Украине 5 ноября
В Укргидрометцентре отметили, что 5 ноября по всей Украине будет облачно с прояснениями и без осадков. Только в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.
В то же время в западных областях ночью и утром местами следует ожидать туман.
Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +3 – +8 градусов, при этом в восточных областях будет несколько холоднее – от 0 до +5 градусов.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Однако ночью жителям юго-восточных и восточных областей следует подготовиться к штормовым порывам, достигающим 15 – 18 метров в секунду.
В Киевской области 5 ноября будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов мороза, тогда как дневные максимумы будут достигать от +3 до +8 градусов.
В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а дневная – от +5 до +7 градусов.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +5...+7
- Ужгород +7...+9
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +6...+8
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +7...+9
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +6...+8
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +4...+6
- Сумы +2...+4
- Полтава +4...+6
- Днепр +4...+6
- Запорожье +4...+6
- Донецк +2...+4
- Луганск 0...+2
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра