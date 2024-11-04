Укргидрометцентр предупреждал, что в столице, как и в большинстве областей, прогнозировали первый уровень опасности, то есть желтый, из-за мощных порывов ветра до 15 – 20 метров в секунду, пишет 24 Канал.
Смотрите также Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог
Что известно о последствиях мощного ветра в Киеве
Из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских, движение транспорта перекрыто,
– сообщила патрульная полиция Киева.
По состоянию на 9:28 там работали соответствующие службы.
В местных пабликах писали, что непогода сносила заборы, ограждения и крыши киосков.
Последствия сильного ветра в столице: смотрите видео
В телеграм-каналах Киева сообщили, что сильный ветер:
- сорвал крышу вблизи метро Васильковская;
- повалил дерево на дом на Березняках, ветками повредил газовую трубу, проложенную вдоль стены;
- бросил дерево на улице Борщаговской, 210;
- дерево упало и затруднило движение на переулке Ковальского, 20.
Возле метро Васильковская на здании сорвало крышу: смотрите видео
Ветер повалил деревья в Киеве: смотрите видео
Последствия непогоды в столице / фото полиции и из телеграм-каналов
Впоследствии правоохранители рассказали, что в столице 4 ноября порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Людей призвали:
- не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.