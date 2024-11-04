Укргидрометцентр предупреждал, что в столице, как и в большинстве областей, прогнозировали первый уровень опасности, то есть желтый, из-за мощных порывов ветра до 15 – 20 метров в секунду, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях мощного ветра в Киеве

Из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских, движение транспорта перекрыто,

– сообщила патрульная полиция Киева.

По состоянию на 9:28 там работали соответствующие службы.

В местных пабликах писали, что непогода сносила заборы, ограждения и крыши киосков.

Последствия сильного ветра в столице: смотрите видео

В телеграм-каналах Киева сообщили, что сильный ветер:

сорвал крышу вблизи метро Васильковская;

повалил дерево на дом на Березняках, ветками повредил газовую трубу, проложенную вдоль стены;

бросил дерево на улице Борщаговской, 210;

дерево упало и затруднило движение на переулке Ковальского, 20.

Возле метро Васильковская на здании сорвало крышу: смотрите видео

Ветер повалил деревья в Киеве: смотрите видео

Последствия непогоды в столице / фото полиции и из телеграм-каналов

Впоследствии правоохранители рассказали, что в столице 4 ноября порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Людей призвали: