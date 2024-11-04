Укргідрометцентр попереджав, що у столиці, як і в більшості областей, прогнозували перший рівень небезпечності, тобто жовтий, через потужні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки потужного вітру в Києві

Через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських, рух транспорту перекрито,

– повідомила патрульна поліція Києва.

Станом на 9:28 там працювали відповідні служби.

У місцевих пабліках писали, що негода зносила паркани, огорожі та дахи кіосків.

Наслідки сильного вітру в столиці: дивіться відео

У телеграм-каналах Києва повідомили, що сильний вітер:

зірвав дах поблизу метро Васильківська;

повалив дерево на будинок на Березняках, гілками пошкодив газову трубу, що йде вздовж стіни;

кинув дерево на вулиці Борщагівській, 210;

дерево впало та ускладнило рух на провулку Ковальського, 20.

Біля метро Васильківська на будівлі зірвало дах: дивіться відео

Вітер повалив дерева у Києві: дивіться відео

Наслідки негоди в столиці / фото поліції та з телеграм-каналів

Згодом правоохоронці розповіли, що у столиці 4 листопада пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Людей закликали: