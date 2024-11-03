Синоптики прогнозують перший рівень небезпеки, тобто жовтий, пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Які області накриє негода

В Укргідрометцентрі пояснили, що:

помірний мокрий сніг і дощ прогнозують на Сході та у північно-східних областях;

невеликий дощ – на решті території, місцями – з мокрим снігом.

4 листопада в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності, жовтий,

– заявили синоптики.

Вони прогнозують, що вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду.



В Україні 4 листопада буде сильний вітер / карта Укргідрометцентру

Вдень в Україні 4 листопада буде 4 – 9 градусів тепла, на Півдні – 8 – 13 градусів. Вночі – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.