Жителям Львівської області доведеться з особливою обережістю переміщатися вулицями, адже вони будуть вкриті потужним шаром льоду, передає 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Слизько на дорогах

Синоптики попереджають, що 4 листопада на Львівщині, а також у місті Львів, очікуються місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Також вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.

Загалом температура по регіону коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла вночі, вдень 4 – 9 градусів тепла.

У Львові вночі – 0 – 2 градуси морозу, вдень – 7 – 9 градусів тепла.

До слова, у Харкові вже випав перший сніг.