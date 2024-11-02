Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональні центри гідрометеорології.

Негода по Україні

Так, загалом по Україні 3 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Переважно без опадів, проте у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Зокрема, у Харківській області вночі у північній половині області невеликі опади, такі як мокрий сніг та дощ. Вони також очікуються й по самому місту. У південній області без істотних опадів. Вдень дощів чи снігів також не прогнозується.

Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду; вночі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -2 до +3.

У Львові та області у неділю вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Проте опадів цього дня очікувати не варто. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

Погода у Львівській області / регіональний центр гідрометеорології

В Івано-Франківську та області вночі очікуються морози. По місту температура вночі опуститься до -1...-3, а по області буде -4...+1. У високогір’ї Карпат вночі +1...+6 морозу. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, вночі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Морози також охоплять Чернівці та область. Синоптики очікують, що температура вночі опуститься до -2...+3, а у горах буде -2...-7. Видимість на автошляхах добра.