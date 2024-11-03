Синоптики прогнозируют первый уровень опасности, то есть желтый, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В Харькове утром пролетал первый снег: местные поделились видео

Какие области накроет непогода

В Укргидрометцентре объяснили, что:

умеренный мокрый снег и дождь прогнозируют на Востоке и в северо-восточных областях;

небольшой дождь – на остальной территории, местами – с мокрым снегом.

4 ноября в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Первый уровень опасности, желтый,

– заявили синоптики.

Они прогнозируют, что ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15 – 20 метров в секунду.



В Украине 4 ноября будет сильный ветер / карта Укргидрометцентра

Днем в Украине 4 ноября будет 4 – 9 градусов тепла, на юге – 8 – 13 градусов. Ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.