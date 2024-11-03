Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Khaleej Times. Снег выпал из-за климатических в регионе.

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Как заснежило Саудовскую Аравию

По данным Саудовского пресагентства, с прошлой среды сильные дожди, которые также принесли и большое количество града, прокатились по частям региона Эль-Джауф в стране. Буквально 2 ноября снегопад накрыл горные районы, создав исключительную зимнюю картину.

Саудовскую Аравию укрыл снег / Фото SPA

Департамент погоды Саудовской Аравии предупредил, что в ближайшие дни в большинстве районов Эль-Джауфа возможны грозы. Метеорологи отметили, что сильные дожди и град могут ухудшить видимость, а штормы, вероятно, будут сопровождаться сильными ветрами.

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Саудовский национальный центр метеорологии также предупреждает, что такие регионы как Джазан, Асир, Аль-Баха, Мекка, Медина, Касим, Гейл, Эр-Рияд и Восточный регион могут накрыть пылевые бури, сильный дождь, град и туман.

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Стоит отметить, что температуры в пустынях страны редко опускаются так низко. Поэтому этот снег стал настоящим сюрпризом для жителей страны.

В то же время подобное природное чудо свидетельствует и об изменении климата в регионе. Поэтому подобные укрытия снегом саудовских пустынь могут стать частым явлением в будущем.