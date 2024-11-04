Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА. Зараз працівники Київської служби порятунку прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків.

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На Київщині вирувала негода

У Києві виявили 20 пошкоджених і 37 дерев, повалених внаслідок шквального вітру. Також місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому можна побачити пилову бурю на трасі в Броварському районі Київщини. Ця буря суттєво знижує видимість на дорозі, ускладнюючи рух.

Водіїв та пішоходів закликають бути особливо уважними під час негоди та дотримуватись правил дорожнього руху.

Важливо! Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд" за номером: (044) 272-40-18.



Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, потрібно телефонувати до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

На Київщині виникла пилова буря: дивіться відео

До слова, прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, передбачає подальше похолодання. Синоптики прогнозують мокрий сніг вночі, а також очікуються значні пориви вітру.