24 Канал зібрав відео, які публікують кияни. Про сніг, до слова, попереджали синоптики у прогнозі погоди на 4 листопада.

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У столиці випав перший сніг

У соцмережах пишуть, що "білі мухи" у другій половині дня помітили на лівому березі Києва.

Перший сніг помітили у Києві: дивіться відео

Опади у вигляді снігу у столиці були дрібними та незначними. Водночас там впродовж дня відчутні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві випав перший сніг: дивіться відео

У понеділок, 4 листопада, сніг прогнозували майже по всій території України, однак вночі 5 листопада він буде падати лише у східних областях.

Кияни показали кадри першого снігу у місті: дивіться відео