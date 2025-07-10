Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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"Весь двор в воде, дом подтоплен": что о последствиях наводнения говорят жители

Неподалеку от Львова в селе Зубра подтопления после ливня были не меньшими, чем в областном центре. В воде почти все дороги и немало домов. Жительница Зубры Ольга Галай рассказывает, что вода затопила ее огород и подошла к дому. В результате в воде оказалась вся мебель.

Также из-за стихийного бедствия в селе исчезла электроэнергия, поэтому Ольга не знает, сломалась ли бытовая техника.

Другая жительница села рассказала, что ночью ее разбудил сильный ливень. выйдя на веранду женщина удивилась – просто к ее дому подходила вода.

На веранде уже полно воды. Я уже побудила внуков, невестку и так черпали и через окно выливали – мы что выльем, через дверь прибудет. Ну и так мучились от 02:30 до 6-7 утра,

– рассказала Галина Галина.

Больше всего воды в ее доме было на кухне – уровень доходил до окон. Другие комнаты затопило несколько меньше.

Во Львовской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что за сутки осадки в регионе превысили месячную норму и достигли 115%. Предупреждения о сильных дождях в городе продолжались и до конца суток 10 июля, был объявлен третий (красный) уровень опасности.

Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что в результате подтопления в Скнилове, Зубри, Сокольниках и Зимней Воде разрушениям подверглись автодорога "Львов – Пустомыты – Меденичи", 22 улицы, около 180 автомобилей и 200 жилых домов. Наводнение также частично затопило детский сад и амбулаторию в Сокольниках. Во Львове вода залила 9 улиц и 25 крыш. Кое-где были сбои в работе светофоров.

После наводнения в Сокольниках специалисты укрепили обочины дороги, но полностью движение пока не восстановили. Небольшой сдвиг дорожного полотна также был на трассе "Киев – Чоп".