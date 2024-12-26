Снегопады охватили Боснию, Хорватию, Словению, Сербию, Косово, Черногорию и Северную Македонию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Какие последствия вызвала непогода

Вследствие того, что основные дороги замело, в странах региона объявили предупреждение об опасности. В частности, в Боснии, Сербии и Хорватии власти запретили движение тяжелого транспорта и ограничили движение на заснеженных дорогах.

Только в Боснии обесточены около 150 тысяч домов из-за повреждения линий электропередачи, что привело к нарушению тепло- и водоснабжения.

Непогода в Боснии / Фото Associated Press

Больше всего от непогоды пострадали северо-западные и западные районы страны: жители остались без питьевой воды, а школы не работают уже второй день. Кроме этого, на западе Боснии в снежных заносах десятки автомобилей застряли на 10 часов.

Город Дрвар, расположенный на северо-западе страны, практически "отрезан от мира". Там замело дороги и шоссе, а также прекращено железнодорожное сообщение. Городские власти объявили чрезвычайное положение.

Зато в Хорватии, как сообщает Reuters, из снежных сугробов в центральной части региона Лука удалось спасти 48 человек. Кроме этого, там также закрыты автомагистрали.