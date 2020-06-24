Непогода не помешает рождению: из Прикарпатья на вертолете эвакуировали двух рожениц – видео
Масштабные ливни, принесшие за собой разрушительные последствия, изрядно скорректировали планы многих украинцев. Так, из-за затопленной дороги из урочища в сельскую больницу преждевременно пришлось вертолетом доставить роженицу.
Женщину транспортировали из урочища Рога в село Ильцы, где передали медикам. Историю спасения роженицы рассказали в пресс-службе ГСЧС на странице в фейсбук.
Ранее На Прикарпатье прилетел первый вертолет с помощью: фото
Роженица перенесла полет хорошо и нормально себя чувствует. На видео она поблагодарила спасателей, которые ее переправили через горы в больницу и пограничникам, которые в этом сопровождали.
Вертолеты Нацгвардии
24 июня на Ивано-Франковщину передислоцировали четыре вертолета. Как рассказал Денис Шмыгаль, два из них принадлежат Нацгвардии, и еще два – ГСЧС. Один из них медицинского назначения и может безопасно транспортировать больных лиц.
Как рассказал премьер, за сутки вертолет перевез уже двух беременных женщин на поздних сроках.
Если бы началась роды, женщин было бы невозможно доставить в больницу наземным транспортом,
– отметил Шмыгаль.
Стоит отметить, что первый вертолет с тремя тоннами гуманитарной помощи уже приземлился на Ивано-Франковщине.
Кроме авиации, Министерство внутренних дел планирует направить на Прикарпатье крупногабаритную технику Национальной гвардии. Такой транспорт нужен, чтобы расчистить русла рек, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Непогода на Прикарпатье: последние цифры
- По состоянию на 17 часов 24 июня подтоплен 5 251 жилой дом, 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 АТС ;
- Затоплены 3 102 подвала, 3 195 колодцев и почти 9 тысяч приусадебных участков.
- Вода покрыла 290 километров автодорог, в том числе и автомобильную дорогу Н-09 "Мукачево – Львов".
- Разрушены около 125 километров дорог, 1 850 метров берегоукреплений и 29 мостов.
- Остановлена работа 3 водозаборов.
- Повреждены 82 моста.