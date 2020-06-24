Масштабные ливни, принесшие за собой разрушительные последствия, изрядно скорректировали планы многих украинцев. Так, из-за затопленной дороги из урочища в сельскую больницу преждевременно пришлось вертолетом доставить роженицу.

Женщину транспортировали из урочища Рога в село Ильцы, где передали медикам. Историю спасения роженицы рассказали в пресс-службе ГСЧС на странице в фейсбук.

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Роженица перенесла полет хорошо и нормально себя чувствует. На видео она поблагодарила спасателей, которые ее переправили через горы в больницу и пограничникам, которые в этом сопровождали.

Вертолеты Нацгвардии

24 июня на Ивано-Франковщину передислоцировали четыре вертолета. Как рассказал Денис Шмыгаль, два из них принадлежат Нацгвардии, и еще два – ГСЧС. Один из них медицинского назначения и может безопасно транспортировать больных лиц.

Как рассказал премьер, за сутки вертолет перевез уже двух беременных женщин на поздних сроках.

Если бы началась роды, женщин было бы невозможно доставить в больницу наземным транспортом,

– отметил Шмыгаль.

Стоит отметить, что первый вертолет с тремя тоннами гуманитарной помощи уже приземлился на Ивано-Франковщине.

Кроме авиации, Министерство внутренних дел планирует направить на Прикарпатье крупногабаритную технику Национальной гвардии. Такой транспорт нужен, чтобы расчистить русла рек, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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