Масштабні зливи, що принесли за собою руйнівні наслідки, неабияк скорегували плани багатьох українців. Так, через затоплену дорогу з урочища до сільської лікарні передчасно довелося гелікоптером доправили породіллю.

Жінку транспортували з урочища Роги до села Ільці, де передали медикам. Істрію порятунку породіллі розповіли у пресслужбі ДСНС на фейсбук-сторінці.

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Породілля перенесла політ добре та нормально почувається. На відео вона подякувала рятувальникам, які її переправили через гори до лікарні та прикордонникам, які у цьому супроводжували.

Гелікоптери Нацгвардії

24 червня на Івано-Франківщину передислокували чотири гелікоптери. Як розповів Денис Шмигаль, два з них належать Нацгвардії, і ще два – ДСНС. Один з них медичного призначнення і може безпечно транспортувати хворих осіб.

Як розповів прем'єр, за добу гелікоптер перевіз вже двох вагітних жінок на пізніх термінах.

Якби розпочалася пологи, жінок би було неможливо доставити до лікарні наземним транспортом,

– зазначив Шмигаль.

Варто відзначити, що перший гелікоптер із трьома тоннами гуманітарної допомоги вже приземлився на Івано-Франківщині.

Окрім авіації, Міністерство внутрішніх справ планує направити на Прикарпаття великогабаритну техніку Національної гвардії. Такий транспорт потрібний, аби розчистити русла річок, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

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