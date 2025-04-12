В связи с этим впервые за десятилетие в городе объявили оранжевый уровень тревоги, который является вторым по величине в четырехуровневой системе предупреждений о непогоде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times, BBC и Bloomberg.

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Какая погода будет в Пекине в ближайшие дни

Из-за сильных порывов ветра в Пекине горожан призывают не покидать свои дома. Государственные СМИ предостерегают, что людей, которые весят меньше 50 килограммов, может "легко сдуть". По прогнозам синоптиков, на выходных 12 и 13 апреля в нескольких городах Китая будут ветры со скоростью до 150 километров в час, которые движутся с направления Монголии.

Кроме этого, в Пекине ожидается резкое падение температуры. Там столбики термометров опустятся на 13 градусов в течение 24 часов. Отметим, что похолодание будет совпадать во времени с пиком непогоды, который придется на субботу.

В некоторых районах Внутренней Монголии и Цзилиня предупреждают о снегопадах – со снегом от 20 до 28 миллиметров. Зато в южных городах, таких как Шэньчжэнь, объявили предупреждение о грозах, шторме и сильному дождю в субботу.

Этот сильный ветер является экстремальным. Он будет бушевать длительное время, охватит значительную территорию и станет катастрофическим,

– предупреждают в Пекинской метеорологической службе.

Добавим, что в Пекине на выходные закрыли парки и достопримечательности. Там также перенесли несколько мероприятий, в частности первый полумарафон гуманоидных роботов.

Из-за сильных ветров отменили почти 700 авиарейсов, что больше трети запланированных. Претерпел изменения и график движения поездов. Некоторые маршруты, соединяющие северные города с Пекином, пришлось приостановить.

Город уже ощутил на себе первые последствия непогоды. В пятницу, 11 апреля, из-за сильного ветра и дождя повалилось более 400 деревьев. Кроме этого, в ночь на субботу на севере страны прокатились пылевые бури.

Несмотря на это, жители Пекина не теряют оптимизма и шутят над непогодой. В частности, некоторые в шутку говорят, что "всегда ел так много исключительно ради этого дня". Тогда как другие называют ветер "благоразумным", поскольку он "будет работать на выходных".

К слову, 10 апреля синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Украине в течение нескольких следующих дней. Тогда ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы, мокрый снег, порывы ветра и гололедица.