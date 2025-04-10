Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет, в частности, о заморозках в воздухе и на поверхности почвы, мокром снеге.

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Что известно о непогоде

Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории Украины ожидаются заморозки в воздухе – от 0 до 5° по Цельсию. Объявлен оранжевый уровень опасности.

После, 13 и 14 апреля, будут заморозки на поверхности почвы – от 0 до 5° по Цельсию, это желтый уровень опасности.

В Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром 11 апреля будет идти значительный мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Синоптики прогнозируют налипание осадков и снежный покров от 5 до 16 сантиметров.

В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидают порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Там объявлен желтый уровень опасности.

По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, на погоду в Украине продолжает влиять холодная арктическая масса. Однако уже в воскресенье, 13 апреля, весенняя погода будет возвращаться.