Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться, зокрема, про заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту, мокрий сніг.

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Що відомо про негоду

Уночі 11 та 12 квітня на більшій частині території України очікують заморозки в повітрі – від 0 до 5° за Цельсієм. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Опісля, 13 та 14 квітня, будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 5° за Цельсієм, це жовтий рівень небезпеки.

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях уночі та вранці 11 квітня йтиме значний мокрий сніг, а на дорогах утвориться ожеледиця. Синоптики прогнозують налипання опадів та сніговий покрив від 5 до 16 сантиметрів.

У південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях очікують пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Там оголошено жовтий рівень небезпеки.

За словами синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, на погоду в Україні продовжує впливати холодна арктична маса. Однак уже в неділю, 13 квітня, весняна погода повертатиметься.