Як довго ще будуть заморозки та сніг, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, 11 квітня в Україні, крім північних і Вінницької областей, мокрий сніг, удень місцями з дощем, у Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

У суботу на Півдні та Сході, вночі й на Заході невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У найближчі дві доби вночі на більшій частині території заморозки в повітрі 0 – -5 градусів, удень 11 квітня +1 – +7, 12 квітня вже +5 – +11 градусів.

У неділю в Україні без опадів, температура вночі +1 – +6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси, вдень +10 – +15, у західних областях до +18 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, 11 квітня у південних, місцями центральних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 14 квітня по всій Україні жодних заморозків. Опади не очікуються. Уночі +3 – +5 градусів, удень подекуди до +17 градусів.